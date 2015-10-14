HP USB Disk Storage Format Tool – программа для создания загрузочного носителя. Она создает загрузочную флешку из носителя любой емкости и любого формата данных (FAT и NTFS). Для работы необходимо наличие одного USB версии 2.0.
Особенности программы HP USB Disk Storage Format Tool:
- выбор необходимого USB-носителя;
- переименование накопителя;
- не требуется установка;
- быстрый запуск.
По завершении работы программы необходимо открыть настройки BIOS и установить USB-HDD в качестве первоочередного устройства.