HP USB Disk Storage Format Tool – программа для создания загрузочного носителя. Она создает загрузочную флешку из носителя любой емкости и любого формата данных (FAT и NTFS). Для работы необходимо наличие одного USB версии 2.0.

Особенности программы HP USB Disk Storage Format Tool:

выбор необходимого USB-носителя;

переименование накопителя;

не требуется установка;

быстрый запуск.

По завершении работы программы необходимо открыть настройки BIOS и установить USB-HDD в качестве первоочередного устройства.