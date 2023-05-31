SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TextAloud

В данном списке представлены программы для замены TextAloud. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TextAloud, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Балаболка
Балаболка

Версия 2.15.0.848

Программа для озвучки текста

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)