TextAloud — это многофункциональный инструмент, который используется для озвучивания текста с веб-страниц, электронных писем и документов. Есть возможность конвертирования текстовых файлов в аудио формата WAV или MP3. Доступна интеграция в Outlook Express, Outlook, Microsoft Word и интернет-браузеры Internet Explorer, и Mozilla Firefox.
Поддерживается функция подключения дополнительных голосовых модулей, которые можно загрузить с официального сайта разработчика. В программе можно настроить тон и темп воспроизведения.
Утилита TextAloud работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию на 20 дней. Стоимость лицензии составляет 35 долларов. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.
Зачем нужна программа TextAloud?
Программа TextAloud предоставляет следующие возможности:
- Воспроизведение текста. Главная функция утилиты — это воспроизведения текста голосом. Поддерживается несколько режимов работы: воспроизведение текста с места, где установлен курсор мыши; с начала предложения; с текущей статьи (рекомендуется использовать этот режим, если вы загрузили 3-4 разных статьи в программу); воспроизведение с самой первой заметки. Также есть возможность воспроизведения только выделенного текста.
- Настройки воспроизведения. Во-первых, пользователи могут выбрать опцию для голоса: читать текст в программе или конвертировать его в отдельный аудиофайл. Также, здесь расположены параметры для разных типов контента: одна статья, пакет заметок, объединенные статьи в один документ.
- Словарь. В этом разделе пользователи могут добавить новый словарь (например, загрузить со стороннего сайта) или отредактировать стандартный словарь. Это нужно для того, чтобы голос утилиты мог правильно произносить трудные слова — например, сленговые выражения, афоризмы. При необходимости, словарь можно удалить. Есть возможность применения дополнительных фильтров для отдельных слов.
- Настройки голоса. В разделе «Voice» пользователи могут настроить параметры голоса, который читает текст: увеличить или снизить скорость чтения, активировать параметры по умолчанию. Также, здесь находится возможность увеличения и снижения громкости голоса.
- Выбор голоса. В программе TextAloud можно выбрать голос чтеца. По умолчанию говорит «Microsoft David Desktop» — это мужской голос. При необходимости, его можно заменить на женский. Также, здесь есть вариант «Microsoft Irina Desktop» — этот голос используется для воспроизведения текстов на русском языке.
- Теги. Пользователи утилиты могут вставить теги в документ или текст. Например, паузы (во время чтения голос будет останавливаться в указанных абзацах или частях текста). Также можно добавить интонацию, изменения голоса (эмоций и громкости), повтор фраз, повышение и снижение скорости в процессе чтения заметки.
- Проверка на ошибки. Пользователи могут настроить инструмент, который занимается поиском ошибок в тексте. Как правило, программа TextAloud автоматически обнаруживает все грамматические ошибки. Здесь можно отключить эту опцию — в это случае ПО не будет показывать ошибки, которые есть в заметке. Также, в этом разделе находится возможность установки действий, которые выполнит утилита во время обнаружения ошибок.
- Поиск. В программе TextAloud есть инструмент для быстрого поиска по тексту. Для этого нужно ввести фразу или слово, которое необходимо обнаружить в заметке. Также доступны дополнительные параметры поиска: например, направление поиска (вверх или вниз), тип слова или фразы и т.д.