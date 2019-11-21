TextAloud — это многофункциональный инструмент, который используется для озвучивания текста с веб-страниц, электронных писем и документов. Есть возможность конвертирования текстовых файлов в аудио формата WAV или MP3. Доступна интеграция в Outlook Express, Outlook, Microsoft Word и интернет-браузеры Internet Explorer, и Mozilla Firefox.

Поддерживается функция подключения дополнительных голосовых модулей, которые можно загрузить с официального сайта разработчика. В программе можно настроить тон и темп воспроизведения.

Утилита TextAloud работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию на 20 дней. Стоимость лицензии составляет 35 долларов. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Зачем нужна программа TextAloud?

Программа TextAloud предоставляет следующие возможности: