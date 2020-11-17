Балаболка — программа для озвучивания текста с функциями перевода и преобразования (конвертации) текста в аудиофайл. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Балаболка?

Основная функция программы Балаболка — озвучивание текстов на различных языках. В приложении реализованы три способа запуска функции озвучки:

Озвучивание текста, вводимого/вставляемого пользователем во встроенный текстовый редактор, либо текста, автоматически импортируемого в редактор из внешних текстовых файлов различных форматов. Озвучивание текста, копируемого в буфер обмена из любой другой программы (предварительно следует активировать опцию отслеживания буфера обмена). Озвучка текста, набираемого с клавиатуры, в режиме реального времени.

По умолчанию программа использует встроенный в Windows синтезатор речи SAPI5 и один из двух выбранных пользователем голосов — Microsoft Irina или Microsoft Zira. При необходимости на компьютер можно установить любые другие синтезаторы речи, в т.ч. платные, и Балаболка сможет использовать их.

Функции программы Балаболка

Помимо озвучки, приложение Балаболка имеет ряд вспомогательных функций:

Преобразование текста в аудио с последующим сохранением в аудиофайл формата WAV, MP3, MP4, OGG, OPUS и WMA. Функцию можно использовать, например, для создания любительских аудиокниг.

Функция преобразования субтитров в аудиофайл, что позволит просматривать иностранные фильмы хотя бы с машинным переводом. Также в программе присутствует инструмент для скачивания субтитров с YouTube по введенной пользователем ссылке (можно вставлять несколько ссылок одновременно).

Функция преобразования текста в аудиофайл при помощи онлайн-сервисов, включая Google, Amazon Polly, OBM Watson, Never, Yandex Speech, VK Cloud и других.

Программа также позволяет сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах формата LRC или в ID3-тегах внутри аудиофайлов формата MP3. При последующем воспроизведении такого аудиофайла в аудиоплеере текст будет отображаться синхронно с речью (как и в случае с текстами песен в музыкальных файлах).

Возможность открытия электронных документов во встроенном текстовом редакторе. Балаболка поддерживает большое количество форматов текстовых файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, EML, EPUB, FB2/FB3, HTML, LIT, MD, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, RC, RTF, TCR, WPD, PPT/PPTX, DOC/DOCX и XLS/XLSX.

Машинный перевод текстов при помощи различных онлайн-сервисов: Google Translate, Microsoft, Baidu, OBM Watson, Never, Reverso, Sogou, Iciba, Yandex и PROMT.

Извлечение текста из файлов любых поддерживаемых форматов в пакетном режиме с последующим его сохранением в виде обычного TXT-файла.

Функция сравнения пары текстовых файлов (TXT, REX, DIC и HMG) с поиском строк, которые есть в обоих файлах, есть в первом и отсутствуют во втором, и наоборот.

Функция чтения текстов по методу Spritz: программа разбивает текст на отдельные слова и по одному показывает их читателю, концентрируя его внимание на середине слова. Это обеспечивает снятие напряжения с глаз, увеличивающегося при их движении при чтении текста обычным образом.

Также отметим следующие особенности программы Балаболка:

Воспроизведение речи контролируется при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что управляют воспроизведением медиафайлов мультимедийными проигрывателями.

Возможность регулировки скорости, высоты и громкости озвучивания.

Обеспечена возможность изменения настройки шрифта, цвета и прочих параметров текста, вставленного/открытого во встроенном текстовом редакторе.

Возможность изменять внешний вид интерфейса программы на свой вкус, наличие

Управление процессом чтения можно осуществлять из системного трея или при помощи глобальных сочетаний клавиш.

Наличие функционала проверки орфографии и поиска омографов (совпадающих в написании, но различающихся в произношении слов).

Опция удаления из текста всех знаков переноса на концах строк позволяет избежать запинок при чтении слов.