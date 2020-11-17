Балаболка — программа для озвучивания текста с функциями перевода и преобразования (конвертации) текста в аудиофайл. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.
Зачем нужна программа Балаболка?
Основная функция программы Балаболка — озвучивание текстов на различных языках. В приложении реализованы три способа запуска функции озвучки:
- Озвучивание текста, вводимого/вставляемого пользователем во встроенный текстовый редактор, либо текста, автоматически импортируемого в редактор из внешних текстовых файлов различных форматов.
- Озвучивание текста, копируемого в буфер обмена из любой другой программы (предварительно следует активировать опцию отслеживания буфера обмена).
- Озвучка текста, набираемого с клавиатуры, в режиме реального времени.
По умолчанию программа использует встроенный в Windows синтезатор речи SAPI5 и один из двух выбранных пользователем голосов — Microsoft Irina или Microsoft Zira. При необходимости на компьютер можно установить любые другие синтезаторы речи, в т.ч. платные, и Балаболка сможет использовать их.
Функции программы Балаболка
Помимо озвучки, приложение Балаболка имеет ряд вспомогательных функций:
- Преобразование текста в аудио с последующим сохранением в аудиофайл формата WAV, MP3, MP4, OGG, OPUS и WMA. Функцию можно использовать, например, для создания любительских аудиокниг.
- Функция преобразования субтитров в аудиофайл, что позволит просматривать иностранные фильмы хотя бы с машинным переводом. Также в программе присутствует инструмент для скачивания субтитров с YouTube по введенной пользователем ссылке (можно вставлять несколько ссылок одновременно).
- Функция преобразования текста в аудиофайл при помощи онлайн-сервисов, включая Google, Amazon Polly, OBM Watson, Never, Yandex Speech, VK Cloud и других.
- Программа также позволяет сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах формата LRC или в ID3-тегах внутри аудиофайлов формата MP3. При последующем воспроизведении такого аудиофайла в аудиоплеере текст будет отображаться синхронно с речью (как и в случае с текстами песен в музыкальных файлах).
- Возможность открытия электронных документов во встроенном текстовом редакторе. Балаболка поддерживает большое количество форматов текстовых файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, EML, EPUB, FB2/FB3, HTML, LIT, MD, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, RC, RTF, TCR, WPD, PPT/PPTX, DOC/DOCX и XLS/XLSX.
- Машинный перевод текстов при помощи различных онлайн-сервисов: Google Translate, Microsoft, Baidu, OBM Watson, Never, Reverso, Sogou, Iciba, Yandex и PROMT.
- Извлечение текста из файлов любых поддерживаемых форматов в пакетном режиме с последующим его сохранением в виде обычного TXT-файла.
- Функция сравнения пары текстовых файлов (TXT, REX, DIC и HMG) с поиском строк, которые есть в обоих файлах, есть в первом и отсутствуют во втором, и наоборот.
- Функция чтения текстов по методу Spritz: программа разбивает текст на отдельные слова и по одному показывает их читателю, концентрируя его внимание на середине слова. Это обеспечивает снятие напряжения с глаз, увеличивающегося при их движении при чтении текста обычным образом.
Также отметим следующие особенности программы Балаболка:
- Воспроизведение речи контролируется при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что управляют воспроизведением медиафайлов мультимедийными проигрывателями.
- Возможность регулировки скорости, высоты и громкости озвучивания.
- Обеспечена возможность изменения настройки шрифта, цвета и прочих параметров текста, вставленного/открытого во встроенном текстовом редакторе.
- Возможность изменять внешний вид интерфейса программы на свой вкус, наличие
- Управление процессом чтения можно осуществлять из системного трея или при помощи глобальных сочетаний клавиш.
- Наличие функционала проверки орфографии и поиска омографов (совпадающих в написании, но различающихся в произношении слов).
Опция удаления из текста всех знаков переноса на концах строк позволяет избежать запинок при чтении слов.