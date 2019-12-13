SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SuperF4

В данном списке представлены программы для замены SuperF4. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SuperF4, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Task Killer
Task Killer

Версия 2.30

Программа для принудительного завершения работы процессов

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