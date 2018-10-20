SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RivaTuner

В данном списке представлены программы для замены RivaTuner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RivaTuner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Aorus Engine
Aorus Engine

Версия 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (25)
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
ASUS GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III

Версия 1.7.7.0

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и RADEON

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (111)
ZOTAC FireStorm
ZOTAC FireStorm

Версия 3.0.0.39

Программа для разгона игровых видеокарт ZOTAC

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
ATITool
ATITool

Версия 0.27 Beta 4

Программа для настройки и разгона видеокарт nVidia и ATI

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)
PowerStrip
PowerStrip

Версия 3.90.736

Программа для настройки параметров и разгона видеокарт

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)