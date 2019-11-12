SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FreeFileSync

В данном списке представлены программы для замены FreeFileSync. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeFileSync, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)