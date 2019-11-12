FreeFileSync — полностью бесплатная сервисная утилита, предназначенная для сравнения содержимого двух папок (каталогов) с целью последующей синхронизации. Пользователь имеет возможность создания правил, по которым папки будут синхронизированы программой. Кроме локальных (хранящихся на компьютере или съемных носителей) каталогов приложение также работает с онлайн-хранилищами.

Функции FreeFileSync

С технической точки зрения, приложение FreeFileSync имеет всего две активные функции — сканирование носителя данных (включая онлайн-хранилище) с целью составления списка содержимого каталогов и копирование файлов из одной папки в другую. Однако эти действия программа выполняет по заданным пользователем фильтрам и правилам, в чем и заключается удобство использования FreeFileSync.

Прежде чем приступить к синхронизации, программа выполняет сравнение содержимого каталогов. Данные могут быть сравнены по таким критериям, как:

Дата и время последнего изменения файлов/каталогов.

Размер файлов и папок.

Содержимое файлов. Используя различные инструменты и алгоритмы, программа FreeFileSync может сравнить между собой файлы с целью установки их идентичности. При этом название файла не имеет значения.

В распоряжении пользователя имеется несколько фильтров, помогающих выполнять синхронизацию каталогов по следующим правилам:

Фильтрация по названию (по маске). Пользователь может задать, какие из найденных файлов и папок следует синхронизовать, а какие, наоборот, исключить из синхронизации.

Возможность включения или исключения внутренних папок (можно и по маске) в сравниваемых каталогах.

Размер синхронизируемых данных. Можно задать максимальный или минимальный размер либо диапазон.

Временной интервал, в течение которого были внесены изменения в файлы/папки.

После задания пользователем критериев поиска и последующей фильтрации можно будет приступать к самому процессу синхронизации. Здесь также предусмотрено несколько вариантов:

Копирование всех найденных файлов и папок в обе стороны.

Создание зеркальной копии целевого каталога. Отсутствующие файлы и папки будут скопированы в целевой каталог. Если в целевом каталоге имеются данные, отсутствующие в другом каталоге, они будут удалены.

Копирование недавно обновленных файлов и папок (обычно используется при второй и всех последующих синхронизаций).

Дополнительные функции программы

Для еще большего удобства использования приложения разработчики предусмотрели следующие дополнительные функции:

Удаляемые программой "лишние" папки и файлы могут быть перенесены в корзину или архив для возможности восстановления либо полностью удалены.

Выполнение любой пользовательской Windows-команды по завершению синхронизации либо возникновении ошибки в процессе.

Функция отказоустойчивого копирования помогает избежать повреждений данных при работе с ними. Для этого копируемые файлы сначала помещаются во временное хранилище, а только затем заносятся в целевой каталог.

Возможность копирования заблокированных системой данных (потребуются права администратора)

Возможность копирования данных с сохранением прав доступа к ним (также требуются администраторские права).

Сохранение заданных пользователем параметров работы программы в файл, что позволит применять правила и фильтры в любой момент без необходимости повторной настройки.

Отдельно следует отметить возможность синхронизации каталогов онлайн-хранилищ. Программа FreeFileSync поддерживает подключение к серверу по протоколу SFTP и FTP. Синхронизация возможна как между самими онлайн-каталогами, так и между ними и локальными папками.

Полная совместимость с Windows

Программа FreeFileSync одинаково эффективно работает во всех версиях ОС Windows (начиная с XP) разрядностью 32 и 64 бит. Приложение поддерживает русский и ряд других языков.