f.lux — программа для настройки визуальных параметров монитора (яркости и цветовой температуры) в ручном и автоматическом режиме. Это бесплатное приложение, предназначенное для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Как пользоваться программой f.lux?

По словам разработчика, основное предназначение программы — снижение оказываемого монитором напряжения на глаза при длительной работе за компьютером, что, в свою очередь, направлено на устранение фактора воздействия синего цвета, оказывающего негативное влияние на сон человека.

Принцип работы программы f.lux достаточно прост. Все, что она делает (с настройками по умолчанию) — регулирует яркость и цветовую температуру экрана монитора в зависимости от текущего времени суток. В дневные часы яркость и температура свечения увеличиваются, в ночные — наоборот, понижаются.

Интересный момент — программа f.lux для определения времени суток ориентируется не на системное время компьютера, а на данные, полученные из интернета. При запуске приложение просит ввести либо название города/региона, либо почтовый индекс, либо координаты в формате «56.90N, 60.60E» проживания пользователя. Благодаря сведениям, получаемым из интернета, приложение будет точно знать, во сколько начинается рассвет и наступает закат в конкретный день календаря.

Функции программы f.lux

Основная функция программы — автоматическое изменение цветовой температуры в пределах от 1900К до 6500K (при необходимости в настройках можно увеличить интервал — от 1200К до 9300К). Значение яркости и интенсивности цветов также задаются автоматически в зависимости от выбранной пользователем схемы (всего их 7). Однако все эти параметры можно изменять и вручную, в т.ч. и при помощи горячих клавиш.

Кроме того, в программе f.lux предусмотрена возможность применения различных визуальных эффектов и задействования специальных режимов работы. Вот некоторые из них:

«Vignette Mode». Режим работы, созданный специально для чтения или работы с текстами. Суть заключается в том, что верхняя и нижняя части экрана монитора немного затеняются, позволяя пользователю сконцентрироваться на центральной части. Благодаря этому уменьшается нагрузка на глаза при чтении и/или наборе текстов.

«Grayscale». Переключение монитора в черно-белый режим работы. Также рекомендуется для чтения.

«Movie Mode». Режим, рекомендованный для просмотра фильмов в ночное время суток при отсутствии внешних источников света.

Есть у программы f.lux и вспомогательные функции:

Вывод на экран уведомлений при наступлении времени для сна.

Наличие специальных режимов работы для кабинетов и офисных помещений, освещаемых посредством "умных" светодиодных ламп, управляемых с компьютера. Такие лампы также способны автоматически изменять цветовую температуру и яркость собственного свечения по заданному расписанию. Программа f.lux, в свою очередь, способна изменять параметры свечения монитора в зависимости от текущих параметров свечения смарт-ламп.

Автоматический возврат параметров свечения экрана монитора к настройкам по умолчанию при запуске полноэкранных приложений (например, игры или развернутые на весь экран фильмы) и/или программ, указанных пользователем вручную.