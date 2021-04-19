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f.lux

f.lux

Программа для управления яркостью и цветовой температурой монитора по расписанию

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.119
Скачать 654 KB
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История изменений

Версия 4.119

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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