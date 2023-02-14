SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги f.lux

В данном списке представлены программы для замены f.lux. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на f.lux, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

CareUEyes
CareUEyes

Версия 2.2.4.0

Программа для ручной и автоматической регулировки яркости экрана

Рейтинг 4,6 из 5 4,6 (5)