SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
CareUEyes

CareUEyes

Программа для ручной и автоматической регулировки яркости экрана

4,6 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.2.4.0
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История изменений

Версия 2.2.4.0

Оценки программы

4,6

5 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о CareUEyes

1 отзыв

серж

спасибо большое друг . прога класс , ещё бы значок поменьше сделать . яркость убавляет как надо блин.супер!