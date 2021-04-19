CareUEyes — программа для ручной и автоматической регулировки цветовой температуры и яркости монитора с дополнительным функционалом, предназначенным для защиты глаз пользователя во время длительной работы за компьютером.

CareUEyes — условно-бесплатное программное обеспечение. Есть пробная 7-дневная и полностью бесплатная версии с сильно урезанным функционалом. Интерфейс не имеет перевода на русский язык. Подходит для запуска в операционных системах Windows XP и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа CareUEyes?

По словам разработчиков, программа CareUEyes служит для оберегания глаз пользователей от негативных эффектов, связанных с длительной работой за компьютером. Это обеспечивается за счет автоматического изменения цветовой температуры и яркости свечения монитора, а также изменения цветовой схемы, что происходит в соответствии с заданным расписанием или при запуске определенных приложений.

Также в программе присутствует функция блокировки экрана на установленное пользователем время (также по расписанию) с целью "принудить" его отдохнуть от компьютера. Имеются и другие полезные функции.

Как пользоваться программой CareUEyes?

Бесплатная — Lite — версия приложения имеет только одну функцию — регулировка яркости монитора в пределах от 20% до 100% (впрочем, это можно сделать без всяких программ, используя соответствующие кнопки на мониторе).

В полнофункциональной — Pro — версии программы CareUEyes доступен следующий функционал:

Ручная регулировка яркости и цветовой температуры из интерфейса программы либо при использовании горячих клавиш, задаваемых пользователем.

Наличие нескольких предустановленных режимов яркости и температуры, которые были выбраны (по словам разработчиков) неслучайно: Режим «Health» предназначен для пользователей с высокой чувствительностью к свету (уменьшение цветовой температуры на 50%, яркости — на 20%); Режим «Game» — игровой режим с сохранением цветов и небольшим снижением яркости; Режим «Movie» — предназначен для просмотра фильмов в темных помещениях. Режим «Office» — предназначен для работы в помещениях с искусственным освещением.

Наличие двух специальных режимов, изменяющих цветовую схему монитора: «Editing» — режим редактирования текстов с инверсией цветов (светлые цвета темнеют, темные — светлеют). «Reading» — режим чтения, превращающий монитор в электронную черно-белую книгу.

Выбранный режим работы можно подкорректировать вручную, настроив яркость и цветовую температуру. При необходимости можно задействовать функцию автоматической смены этих параметров для работы за компьютером днем и ночью.

Функция принудительной блокировки экрана. Каждые несколько минут/часов изображение на мониторе будет заменяться черной (или иного цвета) заставкой с таймером, отчитывающим время перерыва (перекура). Функция полезна для пользователей, не делающих перерывы в работе с компьютером. При необходимости можно установить пароль для снятия блокировки экрана.

Функция «Focus» (фокусировка) затеняет экран с верхней и нижней частей, чтобы пользователь мог сконцентрироваться на чтении или просмотре табличных данных, убрав из поля зрения лишние мешающие/отвлекающие элементы. Функцию можно вызывать и закрывать горячими клавишами. Цвет, прозрачность и размер области затенения регулируются.

Автоматическое включение одного из предустановленных режимов работы программы (что перечислены выше) при запуске определенных процессов, типов приложений или при открытии окон с определенным заголовком.

Программа CareUEyes распространяется по подписке, можно приобрести и пожизненную лицензию на 10 компьютеров.