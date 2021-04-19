Программы для настройки мониторов

Говоря о настройке мониторов, обычно подразумевают регулировку яркости, контрастности и цветовых параметров. Все это можно сделать посредством использования встроенной в монитор кнопочной/сенсорной панели управления, а также при помощи драйвера видеокарты (точнее программы, идущей с ним в комплекте). Но первый способ относительно неудобен, а второй требует от пользователя навыков в работе с системным программным обеспечением, куда относятся вообще любые драйверы.

Гораздо проще контролировать визуальные параметры экрана монитора путем использования специализированных утилит. Некоторые из них даже позволяют изменять те или иные характеристики в зависимости, например, от времени суток. Рассмотрим такие программы.

Win10 Brightness Slider Бесплатная программа Win10 Brightness Slider — наверно, самая простая из всех существующих программ для управления монитором. Имеет всего одну единственную функцию — регулировка яркости. Несмотря на "Win 10" в названии, программа также работает в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1 (главное, чтобы в системе был установлен .NET Framework 4 или выше). После установки в системном трее отобразится значок Win10 Brightness Slider, при клике по которому в левом нижнем углу отобразится ползунок для установки яркости. 4 Однако у утилиты Win10 Brightness Slider есть одна важная особенность — она способна регулировать яркость одновременно на нескольких подключенных к одному компьютеру мониторах. Если их, к примеру, два, то при клике по значку программы на экране отобразятся два ползунка регулировки яркости — каждый для своего монитора.

ClickMonitorDDC Бесплатная программа ClickMonitorDDC — простая в использовании утилита, позволяющая вручную выставить желаемые значения яркости, контрастности и цветовой насыщенности, а также изменить цветовую температуру или даже настроить уровень громкости динамиков (если они присутствуют в конструкции монитора). Так выглядит основное окно программы, которое можно открыть, кликнув по одной из иконок ClickMonitorDDC в системном трее (по умолчанию их 4): Предназначение ползунков: "S" (цифра за буквой отображает текущее значение параметра). Отвечает за регулировку цветовой насыщенности (чем выше, тем ярче отображаемые цвета). "Brightness". Регулировка яркости. "Contrast". Регулировка контрастности. "Volume". Регулировка громкости встроенных динамиков (если они отсутствуют, ползунок можно скрыть, сняв галочку с опции "V-Slider" в верхнем левом углу окна). Цветовая температура регулируется в блоке с названием монитора (в нашем случае — "2070W"), что в левом нижнем углу — здесь просто нужно выбрать из списка подходящий вариант цветовой температуры. Программа ClickMonitorDDC также позволят тонко и по отдельности настроить насыщенность красного, зеленого и синего цвета. Для этого в меню выбора цветовой температуры нужно установить опцию "User1", после чего отобразятся ползунки "R", "G" и "B" (красные, зеленый и синий, соответственно). В настройках программы ClickMonitorDDC доступно множество дополнительных функций, включая возможность создания почасового расписания, по которому параметры монитора будут применяться автоматически, задания горячих клавиш для регулировки того или иного параметра и т.д. Для создания расписания или использования других функций программы ClickMonitorDDC от пользователя потребуется знание английского языка и изучение справочных материалов по программе, которые можно найти в интернете.

f.lux Бесплатная программа f.lux — довольно необычная программа для управления цветовой температурой монитора в автоматическом режиме (присутствуют и другие вспомогательные функции). По заявлению разработчика, основная цель ее создания — уменьшение напряжения глаз при использовании компьютера в ночное время суток, что, в свою очередь, направлено на устранение фактора воздействия синего цвета, нарушающего режим сна. Но необычность утилиты заключается в том, что установка значения цветовой температуры осуществляется в зависимости от текущего времени суток, причем для этого f.lux использует не системное время, а географическое положение пользователя. При первом запуске программа предлагает пользователю указать регион проживания, что можно сделать путем ввода названия города, почтового индекса или географических координат. Это также требуется для того, чтобы f.lux смог ежесуточно получать данные о восходах и заходах солнца и продолжительности дня. Также программе требуется знать, когда просыпается пользователь (время подъема указывается в левом нижнем углу), на основании чего она строит график изменения цветовой температуры. При необходимости можно подкорректировать цветовую температуру, устанавливаемую программой в утренние, дневные и вечерние часы (чтобы открыть настройки, нужно кликнуть по графику). Кроме того, в программе f.lux предусмотрено несколько пресетов (предварительных настроек), также определяющих цветовую температуру в утренние, дневные и вечерние часы. Еще одна интересная черта f.lux — способность программы применять различные визуальные эффекты ко всему изображению на мониторе. Например, "Movie Mode" настраивает цветовую температуру, подходящую для просмотра фильмов (по мнению автора приложения), а "Vignette Mode" затенит края монитора, чтобы можно было сосредоточиться на том, что изображено в центре экрана.

Gammy Бесплатная программа Gammy — еще одна программа, предназначенная для ручной и автоматической регулировки цветовой температуры и яркости. Приложение работает только в 64-битных версиях ОС Windows. Главное преимущество данной программы в том, что функция авторегулировки яркости осуществляется в зависимости от того, что конкретно отображено на экране компьютера. Если на мониторе преобладают светлые и яркие цвета, то утилита Gammy уменьшит его яркость, если же темные цвета, то, наоборот, увеличит. Пользователь может при этом установить минимальную и максимальную яркость (ползунок "Range"), в пределах которой будет осуществляться ее увеличение или уменьшение, задать величину смещения яркости (ползунок "Range") и выставить плавность изменения данного параметра в пределах от 1 до 60 секунд ("Adaptation Speed"). Для задействования функции автоматического контроля цветовой температуры нужно вручную задать время рассвета и заката солнца, установив подходящее значение для обоих режимов. Также можно задать время, в течение которого будет происходить изменение цветовой температуры (от 1 до 180 минут, т.е. 3 часов).

Eye Saver Бесплатная программа Eye Saver — довольно интересная программа, служащая для ручной и автоматической настройки яркости, цветовой температуры и интенсивности RGB-цветов монитора, а также наложения визуальных эффектов на отображаемую тем картинку. Среди главных особенностей утилиты — возможность изменения визуальных параметров экрана в зависимости от того, какое приложение пользователь использует в текущий момент времени. В программе Eye Saver предусмотрено несколько пресетов с предустановленными значениями яркости (Brightness), цветовой температуры (Blue filter — Color Temperature), интенсивности красного, зеленого, синего цветов (значения вводятся вручную в поля соответствующего цвета) и накладываемого визуального эффекта (Effects). Пользователь может изменить тот или иной параметр — изменения автоматически сохранятся в пресет. Но самое интересное находится в настройках правил автоматического изменения визуальных параметров монитора, куда можно попасть нажатием кнопки "Automation rules". Для примера разработчики поместили в правила две программы — Photoshop и BSPlayer. В правой части окна отображены запущенные в данный момент приложения — кликаем пару раз по названию любого из них левой кнопкой мыши. Программа добавиться в левую часть окна. Останется применить к ней один из существующих пресетов, выбрав его из выпадающего списка в колонке "Screen Mode". Кроме прочего, у программа Eye Saver присутствует функция, заставляющая засидевшегося у компьютера пользователя сделать перерыв (вкладка "Break" в главном окне). Здесь все просто — задаем продолжительность (Break duration) и интервал перерывов (Interval between breaks). Здесь также можно активировать функцию микро-перерывов/перекуров (Enable micro pause), продолжительность которых не может превышать 1 минуты, а частота срабатывания — 30 минут.

Free Monitor Manager Условно-бесплатная программа Free Monitor Manager — простая в использовании программа, позволяющая отрегулировать яркость, контрастность и интенсивность красного, зеленого и синего цветов монитора. Имеется возможность сохранения настроек в виде профилей для последующего их быстрого применения. Есть у программы Free Monitor Manager и две платные функции: Возможность управления яркостью и контрастностью, а также установки заранее сохраненного профиля посредством заданных пользователем горячих клавиш. Выполнение тех же действий, что и в предыдущем пункте, но только при запуске указанных приложений. Платные функции можно использовать бесплатно в течение 7 дней. Стоимость лицензии составляет всего $5.