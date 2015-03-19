Atomic Alarm Clock – программа для отображения текущего времени и даты в области уведомлений. Кроме этого, приложение включает подробный календарь, систему планирования и будильник.

Atomic Alarm Clock показывает точное время в заданном часовом поясе, а также позволяет мгновенно переключаться между поясами. Календарь отображает дату, месяц и номер недели; планировщик дел позволит записать наиболее важные мероприятия и выставить на них напоминания; с помощью настраиваемого будильника можно выбрать несколько дат и загрузить любой файл формата MP3 или WAV для сигнала.

Интерфейс программы прост и понятен, есть большое количество оригинальных цветовых схем.