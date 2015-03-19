Free Alarm Clock – удобное приложение для установки будильника на персональный компьютер.

Гибкая система настроек будильника для ПК позволяет организовать целую систему оповещений на определенный срок. Выбрать время подачи сигнала можно как отдельно, так и с повторением в заданном временном интервале. Время задается произвольно, однако программа имеет некоторые шаблоны. Для выбора мелодии звонка можно воспользоваться как стандартным набором звуков, так и загрузить собственный файл в формате MP3.

Free Alarm Clock включает функцию включения компьютера и автоматического включения монитора в заданное время. Программа отлично подойдет пользователям, планирующим собственное время.