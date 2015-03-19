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Free Alarm Clock

Free Alarm Clock

Будильника с напоминаниями

2,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.1.0
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История изменений

Версия 3.1.0

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Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Free Alarm Clock

1 отзыв

Леха

Работают хорошо. Есть функция маленького плавающего окошка с датой и временем с секундами. То, что искал.