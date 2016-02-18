Birthday! Millennium – программа для настройки уведомлений на определенные даты.
Birthday! Millennium обладает богатым функционалом, красочным оформлением и удобным интерфейсом. К основным достоинствам программы относятся следующие опции:
- Автозапуск программы при включении компьютера.
- Гибкие системы настроек календаря.
- Возможность задавать несколько напоминаний в день.
- Управление форматами дат.
- Встроенные анекдоты, афоризмы и мелодии, которые позволят разнообразить напоминания.
- Низкая нагрузка на ресурсы компьютера.
Программа Birthday! Millennium применяется для напоминании о днях рождения, именинах, знаменательных датах, времени проведения заседаний, конференциях и других мероприятиях.