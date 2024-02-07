W10Privacy — программа-твикер для тонкой настройки операционных систем Windows 7, 8, 8,1, 10 (32/64 бит) и 11 (64 бит). Это полностью бесплатное приложение. Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.
Зачем нужна программа W10Privacy?
Как и любой аналогичный твикер, W10Privacy используется для быстрой активации/деактивации широкого спектра системных настроек, опций и функций. Большинство (возможно, что все) из них находятся в реестре, т.е. утилита не изменяет такие системные опции, которые бы не смог переопределить сам пользователь.
Вообще, основная часть доступных в программе W10Privacy твиков так или иначе связана с конфиденциальностью пользователя. Если вкратце, утилита способна сделать так, чтобы ни сама система, ни какие-либо запускаемые на компьютере приложения не смогли отслеживать, накапливать и передавать куда-либо данные о действиях пользователя за компьютером, его предпочтениях и т.д.
Функции программы W10Privacy
Технически, основная функция программы W10Privacy — изменение значений тех или иных параметров/ключей в системном реестре. Все действия утилиты обратимы — пользователь может в любой момент, как активировать, так и деактивировать ту или иную системную опцию/функцию/параметр.
Сколько именно твиков имеет программа W10Privacy в сумме — сказать сложно. Все они разбиты на вкладки по следующим категориям:
- Безопасность. Здесь собраны наиболее важные твики, активация которых позволит увеличить уровень безопасности при работе за компьютером и, особенно, в интернете.
- Apps. Твики, отвечающие за поведение встроенных и пользовательских программ, а также поведение самой системы по отношению к этим программам.
- Телеметрия. Из этой вкладки можно заблокировать IP-адреса известных программе серверов, куда отправляются данные телеметрии, вследствие чего ни система, ни любая программа не смогут установить связь с этими серверами.
- Поиск. Отключение тех функций системного поиска, что связаны с получением данных из интернета (например, дополнение поискового запроса через сервис Bing).
- Сеть. Твики, связанные поведением некоторых сетевых функций Windows, как, например, предложения подключиться к открытым беспроводным точкам доступа Wi-Fi.
- Проводник. Здесь собрано большое количество твиков, связанных со сбором данных файловым менеджером «Проводник».
- Службы. Отключение системных служб, осуществляющих сбор данных о пользователе.
- Edge. Твики, позволяющие заблокировать сбор, накопление и передачу различных данных пользователя штатным браузером Microsoft Edge.
- Internet Explorer. То же, что и выше, только по отношению к браузеру Internet Explorer.
- One Drive. Отсюда можно, как заблокировать, так и вовсе удалить облачный клиент One Drive.
- Задачи. Отключение запланированных задач, связанных со сбором и отправкой данных пользователя.
- Твики. Здесь представлены твики, связанные не только с конфиденциальностью и безопасностью, но и различными критериями работы операционной системы (например, можно отключить автоматическую дефрагментацию загрузочных файлов).
- Брандмауэр. Блокировка через системный фаервол исходящего трафика для различных системных служб, предпринимающих такие попытки.
- Фоновые приложения. Твики, блокирующие работу некоторых системных программ в фоне.
- Пользовательские приложения. Отсюда можно удалить различные приложения, скачанные с Microsoft Store, которые (по мнению разработчиков W10Privacy) отслеживают действия пользователя за компьютером и в сети.
- Системные приложения. То же, что и выше, только по отношению ко встроенным в Windows 10/11 приложениям (вроде «Погоды»).
Есть у программы W10Privacy и пара второстепенных функций:
- Создание точек восстановления для возможности отката системы к тому состоянию, в котором оно пребывало до внесения изменений программой W10Privacy. С настройками по умолчанию утилита предлагает создать точку восстановления при каждом запуске.
- Поиск, скачивание и установка обновлений Windows. Ввиду того, что для отключения многих системных функций, отслеживающих действия пользователя, требуется отключить и автоматические обновления Windows, в W10Privacy реализована собственная функция их поиска, скачивания и установки. Но мы не можем утверждать, скачиваются ли они с официального сайта Microsoft или откуда-либо еще.
Как пользоваться программой W10Privacy?
Здесь все просто — устанавливаем галочки напротив нужных твиков и затем нажимаем кнопку «Применить изменения». Обратите внимание на цвет, которым выделен тот или иной цвет — в нижней части окна программы приведено описание того, как они влияют на работоспособность системы.