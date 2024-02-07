W10Privacy — программа-твикер для тонкой настройки операционных систем Windows 7, 8, 8,1, 10 (32/64 бит) и 11 (64 бит). Это полностью бесплатное приложение. Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа W10Privacy?

Как и любой аналогичный твикер, W10Privacy используется для быстрой активации/деактивации широкого спектра системных настроек, опций и функций. Большинство (возможно, что все) из них находятся в реестре, т.е. утилита не изменяет такие системные опции, которые бы не смог переопределить сам пользователь.

Вообще, основная часть доступных в программе W10Privacy твиков так или иначе связана с конфиденциальностью пользователя. Если вкратце, утилита способна сделать так, чтобы ни сама система, ни какие-либо запускаемые на компьютере приложения не смогли отслеживать, накапливать и передавать куда-либо данные о действиях пользователя за компьютером, его предпочтениях и т.д.

Функции программы W10Privacy

Технически, основная функция программы W10Privacy — изменение значений тех или иных параметров/ключей в системном реестре. Все действия утилиты обратимы — пользователь может в любой момент, как активировать, так и деактивировать ту или иную системную опцию/функцию/параметр.

Сколько именно твиков имеет программа W10Privacy в сумме — сказать сложно. Все они разбиты на вкладки по следующим категориям:

Безопасность. Здесь собраны наиболее важные твики, активация которых позволит увеличить уровень безопасности при работе за компьютером и, особенно, в интернете.

Apps. Твики, отвечающие за поведение встроенных и пользовательских программ, а также поведение самой системы по отношению к этим программам.

Телеметрия. Из этой вкладки можно заблокировать IP-адреса известных программе серверов, куда отправляются данные телеметрии, вследствие чего ни система, ни любая программа не смогут установить связь с этими серверами.

Поиск. Отключение тех функций системного поиска, что связаны с получением данных из интернета (например, дополнение поискового запроса через сервис Bing).

Сеть. Твики, связанные поведением некоторых сетевых функций Windows, как, например, предложения подключиться к открытым беспроводным точкам доступа Wi-Fi.

Проводник. Здесь собрано большое количество твиков, связанных со сбором данных файловым менеджером «Проводник».

Службы. Отключение системных служб, осуществляющих сбор данных о пользователе.

Edge. Твики, позволяющие заблокировать сбор, накопление и передачу различных данных пользователя штатным браузером Microsoft Edge.

Internet Explorer. То же, что и выше, только по отношению к браузеру Internet Explorer.

One Drive. Отсюда можно, как заблокировать, так и вовсе удалить облачный клиент One Drive.

Задачи. Отключение запланированных задач, связанных со сбором и отправкой данных пользователя.

Твики. Здесь представлены твики, связанные не только с конфиденциальностью и безопасностью, но и различными критериями работы операционной системы (например, можно отключить автоматическую дефрагментацию загрузочных файлов).

Брандмауэр. Блокировка через системный фаервол исходящего трафика для различных системных служб, предпринимающих такие попытки.

Фоновые приложения. Твики, блокирующие работу некоторых системных программ в фоне.

Пользовательские приложения. Отсюда можно удалить различные приложения, скачанные с Microsoft Store, которые (по мнению разработчиков W10Privacy) отслеживают действия пользователя за компьютером и в сети.

Системные приложения. То же, что и выше, только по отношению ко встроенным в Windows 10/11 приложениям (вроде «Погоды»).

Есть у программы W10Privacy и пара второстепенных функций:

Создание точек восстановления для возможности отката системы к тому состоянию, в котором оно пребывало до внесения изменений программой W10Privacy. С настройками по умолчанию утилита предлагает создать точку восстановления при каждом запуске.

Поиск, скачивание и установка обновлений Windows. Ввиду того, что для отключения многих системных функций, отслеживающих действия пользователя, требуется отключить и автоматические обновления Windows, в W10Privacy реализована собственная функция их поиска, скачивания и установки. Но мы не можем утверждать, скачиваются ли они с официального сайта Microsoft или откуда-либо еще.

Как пользоваться программой W10Privacy?

Здесь все просто — устанавливаем галочки напротив нужных твиков и затем нажимаем кнопку «Применить изменения». Обратите внимание на цвет, которым выделен тот или иной цвет — в нижней части окна программы приведено описание того, как они влияют на работоспособность системы.