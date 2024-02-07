SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги W10Privacy

В данном списке представлены программы для замены W10Privacy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на W10Privacy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Windows Privacy Dashboard
Windows Privacy Dashboard

Версия 1.5.2042 RC 1

Программа для настройки конфиденциальности и приватности в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)