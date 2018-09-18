SoftPerfect RAM Disk — приложение, которое позволяет создать виртуальный диск в оперативной памяти. Если на компьютере есть большое количество ОЗУ, которая не используется системой, то с помощью утилиты можно создать RAM-диск. Это позволяет хранить временные файлы в оперативной памяти. Скорость RAM диска выше, чем у HDD и SSD.

Утилита совместима с операционной системой Windows 32-бит и 64-бит, начиная от Windows XP. Доступна русская версия для скачивания приложения.

Для получения полной версии программы нужно купить лицензию на официальном сайте. Доступна пробная версия приложения на 30 дней. В демонстрационной версии утилиты нет ограничений по количеству создаваемых виртуальных дисков.

На выбор доступно два типа лицензии:

Home. Используется для домашнего использования программы на 1 устройстве. Стоимость Home-версии приложения — 1920 рублей. Business. Подходит для использования программы в организациях. Цена утилиты для одного устройства — 3240 рублей. Есть возможность покупки лицензии для 10 и более компьютеров.

Как пользоваться SoftPerfect RAM Disk?

Чтобы создать первый RAM диск с помощью программы SoftPerfect RAM Disk нужно запустить утилиту на компьютере. В открывшемся окне утилиты необходимо нажать на иконку плюса.

Следующий шаг — установка параметров для диска. Здесь необходимо указать размер RAM диска. Этот параметр ограничен объемом оперативной памяти компьютера. Пользователям доступна функция указания пути к файлу образа. При выборе раздела на ПК появится возможность активации функции «Сохранять содержимое». Все данные с виртуального RAM диска будут сохраняться в образе.

Настройки SOFTPERFECT RAM DISK

В настройках программы SoftPerfect RAM Disk доступны следующие опции:

Запуск приложения вместе с операционной системой Windows. Этот параметр может замедлить загрузку системы. Разрешить или запретить настройку непривилегированным пользователям. Разрешить или запретить возможность размонтирования дисков из проводника Windows. Включить глобальные буквы дисков. Отображать или скрывать иконку в трее.

Преимущества и недостатки программы SoftPerfect RAM Disk

Преимущества:

поддержка русского языка интерфейса;

возможность создания образа для сохранения файлов;

высокая скорость обработки и передачи данных.

Недостатки: