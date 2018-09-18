SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
SoftPerfect RAM Disk

SoftPerfect RAM Disk

Программа для создания виртуальных дисков в ОЗУ

5,0 (1)
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Актуальная версия 26.10
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Скриншоты

История изменений

Версия 26.10

  • Добавлена поддержка VHDX-файлов как хранилища для RAM-диска в Windows.
  • Размер главного окна и ширина столбцов теперь запоминаются между сеансами.
  • Исправлена ошибка, из-за которой RAM-диск с эмуляцией жёсткого диска в Windows мог зависать, если буква диска была назначена сетевому ресурсу.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.7
    • Освобождённая после удаления файлов память теперь возвращается системе в течение нескольких секунд.
    • Статистика общего времени использования сохраняется реже, что снижает фоновую нагрузку.
    • Исправлена ошибка NTFS-сжатия на динамическом RAM-диске, из-за которой копирование крупных файлов могло ошибочно завершаться сообщением о нехватке места.

Оценки программы

5,0

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