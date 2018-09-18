SoftPerfect RAM Disk — приложение, которое позволяет создать виртуальный диск в оперативной памяти. Если на компьютере есть большое количество ОЗУ, которая не используется системой, то с помощью утилиты можно создать RAM-диск. Это позволяет хранить временные файлы в оперативной памяти. Скорость RAM диска выше, чем у HDD и SSD.
Утилита совместима с операционной системой Windows 32-бит и 64-бит, начиная от Windows XP. Доступна русская версия для скачивания приложения.
Для получения полной версии программы нужно купить лицензию на официальном сайте. Доступна пробная версия приложения на 30 дней. В демонстрационной версии утилиты нет ограничений по количеству создаваемых виртуальных дисков.
На выбор доступно два типа лицензии:
- Home. Используется для домашнего использования программы на 1 устройстве. Стоимость Home-версии приложения — 1920 рублей.
- Business. Подходит для использования программы в организациях. Цена утилиты для одного устройства — 3240 рублей. Есть возможность покупки лицензии для 10 и более компьютеров.
Как пользоваться SoftPerfect RAM Disk?
Чтобы создать первый RAM диск с помощью программы SoftPerfect RAM Disk нужно запустить утилиту на компьютере. В открывшемся окне утилиты необходимо нажать на иконку плюса.
Следующий шаг — установка параметров для диска. Здесь необходимо указать размер RAM диска. Этот параметр ограничен объемом оперативной памяти компьютера. Пользователям доступна функция указания пути к файлу образа. При выборе раздела на ПК появится возможность активации функции «Сохранять содержимое». Все данные с виртуального RAM диска будут сохраняться в образе.
Настройки SOFTPERFECT RAM DISK
В настройках программы SoftPerfect RAM Disk доступны следующие опции:
- Запуск приложения вместе с операционной системой Windows. Этот параметр может замедлить загрузку системы.
- Разрешить или запретить настройку непривилегированным пользователям.
- Разрешить или запретить возможность размонтирования дисков из проводника Windows.
- Включить глобальные буквы дисков.
- Отображать или скрывать иконку в трее.
Преимущества и недостатки программы SoftPerfect RAM Disk
Преимущества:
- поддержка русского языка интерфейса;
- возможность создания образа для сохранения файлов;
- высокая скорость обработки и передачи данных.
Недостатки:
- при использовании утилиты снижается скорость загрузки операционной системы Windows.