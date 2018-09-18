RAMDisk (Dataram) — специальная программа для создания статического хранилища информации за счет оперативной памяти устройства. Главная задача утилиты — уменьшение времени доступа к файлам, которые используются на компьютере очень часто. Управлять параметрами виртуализированного диска можно в пределах 4 ГБ памяти.
В число важных преимуществ программы входят высокие скорости обработки и вывода данных и повышение производительности приложений, связанных с жестким диском. RAMDisk успешно применяется для ускорения работы на ПК с большими объемами оперативной памяти.
Особенности RAMDisk:
- ускоренная загрузка web-страниц;
- ускорение работы баз данных;
- контроль за хранящимися в оперативной памяти файлами.
Бесплатная пробная версия программы RAMDisk (Dataram) позволяет работать с 1 ГБ памяти. Все функции утилиты доступны в платных версиях. Программа RAMDisk не переведена на русский язык, но совместима с Windows 7, 8, 10 и Windows Server.