RAMDisk (Dataram) — специальная программа для создания статического хранилища информации за счет оперативной памяти устройства. Главная задача утилиты — уменьшение времени доступа к файлам, которые используются на компьютере очень часто. Управлять параметрами виртуализированного диска можно в пределах 4 ГБ памяти.

В число важных преимуществ программы входят высокие скорости обработки и вывода данных и повышение производительности приложений, связанных с жестким диском. RAMDisk успешно применяется для ускорения работы на ПК с большими объемами оперативной памяти.

Особенности RAMDisk:

ускоренная загрузка web-страниц;

ускорение работы баз данных;

контроль за хранящимися в оперативной памяти файлами.

Бесплатная пробная версия программы RAMDisk (Dataram) позволяет работать с 1 ГБ памяти. Все функции утилиты доступны в платных версиях. Программа RAMDisk не переведена на русский язык, но совместима с Windows 7, 8, 10 и Windows Server.