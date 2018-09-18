SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SoftPerfect RAM Disk

В данном списке представлены программы для замены SoftPerfect RAM Disk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SoftPerfect RAM Disk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

RAM Booster
RAM Booster

Версия 2.0

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
RAMDisk
RAMDisk

Версия 4.4.0

Создание хранилища за счет оперативной памяти

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (4)