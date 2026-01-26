SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RAMDisk

В данном списке представлены программы для замены RAMDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RAMDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Mem Reduct
Mem Reduct

Версия 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)
SoftPerfect RAM Disk
SoftPerfect RAM Disk

Версия 26.10

Программа для создания виртуальных дисков в ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)