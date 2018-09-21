Comfort Keys Pro — экранная клавиатура и одновременно программа для управления физической клавиатурой, создания собственных комбинаций горячих клавиш для выполнения разнообразных функций на компьютере, записи и воспроизведения клавиатурных макросов, менеджмента буфера обмена и многих других задач.

Приложение имеет полностью русифицированный интерфейс, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит).

Как пользоваться Comfort Keys Pro?

Программа Comfort Keys Pro имеет довольно широкий спектр функциональных возможностей, среди которых:

"Умная" экранная клавиатура. Основным видимым окном программы Comfort Keys Pro является многофункциональная экранная клавиатура. Она имеет ряд отличий и преимуществ перед стандартной виртуальной клавиатурой, предусмотренной во всех ОС Windows, в т.ч.:

Многообразие типов клавиатуры. Программа Comfort Keys Pro предлагает на выбор множество различных вариантов графического исполнения экранной клавиатуры. Пользователь сможет подобрать "устройство" с нужными габаритными размерами, дизайном клавиш и даже формой. К примеру, здесь имеется множество вариантов раздельных клавиатур, представляющие собой не одну единую, а две отдельные панели.

Независимо от типа клавиатуры, пользователь сможет настроить ее цветовое исполнение и шрифт подписи клавиш.

Возможность редактирования имеющихся и создания собственных типов клавиатуры. В Comfort Keys Pro предусмотрен специальный модуль, позволяющий создавать разнообразные варианты виртуальных устройств с любым количеством панелей и клавиш, их расположением (раскладку) и прочими параметрами.

Наличие разнообразных автоматизированных функций. Например, Comfort Keys Pro имеет функцию автодополнения текста (по типу Т9 на телефонах) на различных языках, включая русский (вводимый текст отображается над клавиатурой, его можно выбрать мышкой). А такая опция, как «Отображение клавиатуры при видимом текстовом курсоре» позволит отображать виртуальное устройство только при вводе текста, а по окончании — скрывать его.

Настройка быстрых (горячих) клавиш. При помощи соответствующего модуля Comfort Keys Pro позволяет создавать собственные комбинации горячих клавиш, а затем привязывать к ним различные действия:

Запуск любых программ.

Открытие сайта в браузере.

Вставка заранее сохраненного текста.

Управление звуком (прибавить, убавить и т.д.).

Управление открытыми окнами (свернуть, развернуть, закрыть и т.д.).

Выполнить действие системы (открыть «Панель управления», подключить/отключить сетевой диск и другие).

Выполнить одну из многочисленных функций самой программы, открыть то или иное окно настроек, изменить стиль экранной клавиатуры и многое другое.

Отдельно отметим, что горячие клавиши также можно "повесить" макрос нажатий клавиш, предварительно записав и сохранив его. В макросе можно задействовать нажатие любых клавиш, включая Caps Lock и подобные, и/или их комбинаций.

Шаблоны ввода данных. При помощи шаблонов имеется возможность сохранения заранее отформатированного текста и последующей его вставки в документ, веб-форму и т.д. В шаблонах можно использовать и ряд других объектов, например:

Макросы (или несколько).

Выпадающие меню с заранее созданными пунктами.

Дату и/или время (любое заданное или текущее).

Случайный текст из заранее созданного списка.

JavaScript-функции из заранее созданного файла-скрипта (.js) и другое.

И это — только небольшая часть возможностей по использованию шаблонов.

Менеджер буфера обмена. При копировании в буфер обмена любых данных (текста, изображений, файлов и т.д.) программа Comfort Keys Pro автоматически сохраняет скопированный контент в собственное хранилище. После — пользователь может открыть менеджер буфера обмена и выполнить вставку когда-либо скопированных данных, будь это текст, файл или фрагмент изображения. Любой объект менеджера буфера обмена также можно привязать к горячей клавише.

Ограничения бесплатной версии

Comfort Keys Pro — платная программа с пробным сроком использования в 30 дней. В бесплатной версии имеется ряд функциональных ограничений.