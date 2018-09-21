Advanced Key and Mouse Recorder — программа для автоматизации действий клавиатуры и мыши. Приложение полезно при постоянном совершении однотипных действий, например, нажатия одних и тех же клавиш определенное количество раз. Утилита часто применяется при работе в графических и текстовых редакторах, играх и при написании программных кодов.

Принцип работы программы прост: пользователь задает определенную комбинацию и требует от программы выполнения сохраненного сценария. Все занесенные в базу приложения действия могут быть запущены в заданное время.

Ключевые особенности программы:

работает во всех играх, программах и утилитах;

экономит время на привычных и повторяющихся операциях;

работает по заданному расписанию.

Программа Advanced Key and Mouse Recorder совместима со многими актуальными версиями Windows, но не переведена на русский язык.