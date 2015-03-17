SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги StarUML

В данном списке представлены программы для замены StarUML. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на StarUML, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

ArgoUML
ArgoUML

Версия 0.34

ArgoUML — отличное средство UML моделирования

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