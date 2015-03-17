ArgoUML – программный инструмент для создания UML-моделей. В качестве основы ПО выступает язык программирования Java. Софт является кроссплатформенным и может быть интегрирован с любой операционной системой, на которой установлен Java.

В перечень основных функций программы для UML-моделирования входит: