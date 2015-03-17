ArgoUML – программный инструмент для создания UML-моделей. В качестве основы ПО выступает язык программирования Java. Софт является кроссплатформенным и может быть интегрирован с любой операционной системой, на которой установлен Java.
В перечень основных функций программы для UML-моделирования входит:
- Реализация различных версий спецификаций UML.
- Разнообразие диаграмм: объектные, классовые, кооперационные, компонентные, последовательные и диаграммы состояния.
- Получение кодовых материалов на основе Java, PHP, C++.
- OCL для классов.
- Автоматическое распознание и подтверждение UML-модели.