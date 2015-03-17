SoftSalad СОФТСАЛАТ
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StarUML

StarUML

Программа для моделирования и разработки UML-диаграмм

3,5 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.1.1
Скачать 99 MB
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История изменений

Версия 7.1.1

Оценки программы

3,5

8 оценок Оценок пока нет

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