StarUML — программа (среда разработки) для моделирования, основанная на UML (унифицированном языке моделирования) версии 2.0, и использующая технологию MDA (модельно-управляемая архитектура). Это бесплатный программный продукт для некоммерческого использования (для использования в коммерчески или учебных целях требуется приобрести лицензию).

Программа StarUML имеет англоязычный интерфейс, поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа StarUML?

Среда разработки StarUML предназначена для моделирования бизнес-процессов, схематичного отображения и проектирования вновь создаваемого программного обеспечения, организационных структур. Для этого в StarUML предусмотрены специальные UML-диаграммы и множество вспомогательных объектов, позволяющих пользователю создавать и, что не менее важно, легче ориентироваться в сложных программных моделях, которые могут состоять из множества вложенных моделей.

Функции программы StarUML

Ключевая особенность среды разработки StarUML — поддержка всех существующих на данный момент UML-диаграмм, куда относятся:

Структурные диаграммы, к которым относятся диаграммы классов, пакетов, компонентов и профилей, диаграммы составной структуры, диаграммы развертывания.

Диаграммы поведения, в т.ч. диаграммы состояний (конечного автомата) и деятельности, диаграммы прецедентов (вариантов использования).

Диаграммы взаимодействия, куда относятся диаграммы коммуникаций, последовательностей и синхронизации, диаграммы обзора взаимодействия.

Все виды поддерживаемых диаграмм имеют множество настраиваемых пользователем параметров и свойств. Расставленные в рабочем пространстве диаграммы можно связывать друг с другом, используя, т.н. «Отношения» (Relationship). Причем каждый отдельный вид диаграмм имеет собственные типы отношения. К примеру, в диаграммах вариантов использования (прецедентов) используются такие виды отношений, как:

Ассоциации (показывает, каким образом один объект связан с другим).

Включения (определяет взаимосвязь между прецедентами, в случае, когда один описанный прецедент включает в себя другой, и без которого невозможно его существование).

Расширения (показывает, что один прецедент расширяет функции связанного с ним прецедента).

Еще одна важная особенность StarUML — расширяемый функционал. Посредством доступных на официальном сайте разработчика (а также на множестве сторонних ресурсов) плагинов (аддонов) в StarUML можно добавить, например:

Генераторы кода языков программирования (Java, C++, C#, PHP, Ruby, Python и др.) и обратных инжиниринг.

Генератор кода языка описания данных (DDL, Data Definition Language) и PostgreSQL DDL на основе ER-моделей данных.

Генерация методов геттеров (получателей) и сеттеров для выбранных атрибутов или классов и другие.

Таким образом, посредством StarUML можно описывать и наглядно изображать работу любых систем до мельчайших подробностей. StarUML можно даже сравнить с программированием на любом высокоуровневом объектно-ориентированном языке программирования, за исключением того, что пользователь здесь оперирует графическими объектами, а не текстовыми командами.