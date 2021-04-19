SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LTspice

В данном списке представлены программы для замены LTspice. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LTspice, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Proteus
Proteus

Версия 9.2

Программа для проектирования электронных схем и печатных плат

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
DipTrace
DipTrace

Версия 4.1

Программа для проектирования принципиальных схем

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)