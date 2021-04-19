LTspice — программа для симулирования работы электронных схем, построенных на аналоговых, цифровых или аналого-цифровых компонентах. Это бесплатное программное обеспечение, разработанное компанией по производству электронных компонентов «Analog Devices». Интерфейс LTspice не имеет перевода на русский язык (однако в интернете можно найти любительские русификаторы).

Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит).

Как пользоваться программой LTspice?

Программа LTspice предназначена для разработки, тестирования и анализа в виртуальном пространстве интегральных схем и печатных плат, построенных с использованием импульсных стабилизаторов, усилителей и других компонентов производства компании «Analog Devices» (но не только).

Данный программный продукт основан на широко известном симуляторе электронных схем с открытым исходным кодом «SPICE» (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), но с рядом улучшений, обеспечивающих более высокую скорость вычислений и расширяющих функционал. В числе уникальных возможностей LTspice — наличие средства просмотра осциллограмм.

Широкая библиотека электронных компонентов

Помимо широкой номенклатуры электронной продукции «Analog Devices», в LTspice включено множество моделей компонентов производства компании «Linear Technology»: аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, аналоговые переключатели, компараторы, электронные фильтры, таймеры, операционные усилители, генераторы опорного напряжения, супервайзеры напряжения, регуляторы напряжения, резисторные сборки и многие другие (как производства «Linear Technology», так и производства других компаний).

Также в библиотеку LTspice включены и стандартные электронные компоненты: конденсаторы, диоды, индукторы, резисторы, ферритовые фильтры, оптопары/оптроны, «555» таймеры и т.д.

Помимо доступных в библиотеке, пользователь может создавать и сохранять в базе собственные компоненты. А ввиду того, что LTspice основан на симуляторе «SPICE», имеется возможность импорта в библиотеку внешних моделей электронных компонентов, которые можно найти в интернете.

Особенности и функциональные возможности LTspice

Симулятор LTspice позволяет пользователю создавать очень сложные электронные схемы. Редактор имеет иерархическую структуру: проектирование электрический цепей осуществляется посредством создания вложенных подсхем. Количество таких подсхем (т.е. глубина иерархии) ограничена исключительно ресурсами компьютера (объемом оперативной памяти и мощностью центрального процессора), на котором происходит симуляция.

Посредством симулятора LTspice имеется возможность:

Проведения амплитудно-частотного анализа электронных схем с возможностью установки количества точек между линиями, типа шкалы, нижней и верхней частоты.

Выполнения анализа переходных процессов.

Выполнения спектрального анализа (предварительно необходимо провести анализ переходных процессов).

Анализа гармоник с параллельным вычислением уровней гармонических искажений и общего коэффициента гармонических искажений.

Выполнения спектрального анализа шумовых характеристик в любой выбранной точке исследуемой интегральной схемы.

Определения приведенных к входу шумовых характеристик.

Кроме прочего, LTspice позволяет построить амплитудно-частотные характеристики элементов схемы при пошаговом изменении их номинала. По окончанию процесса моделирования программа автоматически строит график. При необходимости пользователь может проводить дальнейший анализ результатов моделирования, используя соответствующие функции.

Еще одна ключевая функция LTspice — экспорт сигнала из любой точки электрической цепи в аудиофайл (WAV) с заданными пользователями параметрами частоты дискретизации и количеством разрядов. Впоследствии этот WAV-файл может послужить в качестве источника входного сигнала для исследования схем. В самой программе, конечно, присутствует собственный генератор входных сигналов.