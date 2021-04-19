SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
LTspice

LTspice

Программа для симуляции работы и анализа электрических схем

2,7 (18)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 26.1.1.1
Скачать 138 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 26.1.1.1

  • Улучшены MCP enhancements.
  • Исправлены ошибки.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.1.1.0
    • Автоматическое масштабирование вложенных окон при изменении размера главного окна.
    • Улучшена производительность.
    • Добавлена горячая клавиша I для добавления источника тока, исправлены сочетания для «Сохранить как» и «Закрыть файл».
    • Предупреждение, если в полях ввода используется суффикс M для частоты или сопротивления (вместо µ, m или k) или F для ёмкости (частая ошибка новичков).
    • Для Frequency Response Analysis (FRA): возможность сохранять/загружать настройки графиков в файлы .fra_*.plt.
    • Директивы .loadstate и .savestate теперь можно использовать без указания имени файла (если файла нет – симуляция стартует с 0 с предупреждением).
    • Предупреждение при попытке открыть схему прямо из ZIP-архива.
    • Удалено поле «Папка для временных файлов» в настройках (оно использовалось только для установочных файлов, теперь не нужно).
    • Исправлены ошибки (без деталей).

Оценки программы

2,7

18 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о LTspice