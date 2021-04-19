DipTrace — программа для проектирования печатных плат и принципиальных схем с возможностью их просмотра в трехмерном виде. Существует платная и бесплатная версии данного приложения с урезанным функционалом (отсутствует модуль 3D-моделирования) и ограничениями (не более 300 контактов и 2-х сигнальных слоев). Интерфейс имеет поддержку русского языка (требуется установить русификатор, прилагаемый к архиву с программой).

Программа DipTrace работает в 32-х и 64-битных версиях Windows XP и выше (предусмотрены отдельные версии для ОС 32 bit и 64 bit).

Зачем нужна программа DipTrace?

Сразу отметим, что в DipTrace не предусмотрена возможность выполнение симуляции работы схем, т.е. программа служит исключительно для их проектирования. Однако возможен экспорт разработанных схем для симуляции в других программах (например, LT Spice).

Приложение DipTrace состоит из 4-х модулей, каждый из которых предназначен для выполнения своей задачи:

Редактор принципиальных схем (DipTrace Schematic)

Один из ключевых модулей DipTrace, предназначенный для проектирования принципиальных схем путем размещения в рабочем пространстве электронных компонентов с последующим их соединением между собой посредством визуальных и логических (невизуальных) соединений. Возможно проектирование, как одно-, так и многолистовых и многоуровневых схем. Широкий набор функций и инструментов обеспечивают проектировщика всем необходимым для проектирования даже очень сложных схем.

Во встроенной библиотеке DipTrace присутствуют тысячи виртуальных электронных компонентов, полностью соответствующих по габаритам, количеству выводов и прочим параметрам своим реально существующим оригиналам.

Редактор печатных плат (DipTrace PCB Layout)

Редактор печатных плат предоставляет пользователю широкие возможности, включая:

Ручная и автоматическая трассировка соединений (контактных дорожек).

Построение соединений с использованием дифференциальных пар.

Проектирование с автоматическим выравниванием и позиционированием компонентов.

Наличие модуля проверки правил проектирования (проверка DRC) с возможностью настройки этих правил вручную.

Наличие менеджера слоев для удобства проектирования многослойных печатных плат.

Вывод сообщений об ошибках в дизайне платы в режиме реального времени (сразу после расположения компонента на плате или любых других действий с ними) и другие.

Благодаря поддержке сквозного проектирования пользователь может свободно переключаться из режима проектирования интегральных схем в режим редактирования печатных плат, и наоборот.

3D-моделирование

Данный модуль служит для предварительного просмотра в трехмерном пространстве будущей печатной платы. Помимо вращения 3D-модели платы во всех трех осях и изменения ее масштаба, пользователь может изменять цвета любых использованных компонентов и соединений, паяльную маску, шелкографию, фон.

В базу данных DipTrace включено более 7500 STEP и 3500 VRML-моделей. Библиотеку трехмерных моделей устанавливается отдельно — поверх самой программы (т.е. если не нужна, можно не устанавливать). Библиотеки доступны для скачивания с официального сайта DipTrace. Модуль 3D-моделирования доступен только в платной версии программы.

Редактор корпусов и компонентов

Модуль предназначен для редактирования имеющихся и создания новых электронных компонентов с заданными пользователем параметрами с возможностью использования стандартных и созданных вручную шаблонов. В самой же программе DipTrace присутствует более 140 тысяч готовых компонентов и более 15 тысяч моделей корпусов, потому в использовании данного модуля обычно не возникает необходимости.

Редактор корпусов и компонентов также предоставляет возможность их экспорта из других программ. Поддерживается экспорт и 3D-моделей в форматах STEP, 3DS, IGES и WRL. Однако редактирование самих 3D-модели программой DipTrace не поддерживается.

Также отметим, что в DipTrace интегрирован модуль поиска и скачивания электронных компонентов из онлайн-библиотеки SnapEDA, в которой хранятся миллионы их экземпляров.