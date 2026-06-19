SoftSalad СОФТСАЛАТ

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Найдено 52 программы

Subtitle Edit
Subtitle Edit 5.3.0

Программа для создания и редактирования субтитров к видео

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Poedit
Poedit 3.10

Программа для работы с файлами перевода и создания многоязычных версий программ

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
GitHub Desktop
GitHub Desktop 3.6.7

Программа для работы с веб-сервисом GitHub

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
WinDbg
WinDbg 1.2610.1001.0

Программа для отладки программ и ОС

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
LTspice
LTspice 26.1.1.1

Программа для симуляции работы и анализа электрических схем

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Nicepage
Nicepage 8.7.6

Конструктор разных сайтов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0
Notepad++
Notepad++ 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
MEmu
MEmu 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
TablePlus
TablePlus 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
TeXstudio
TeXstudio 4.9.8

Редактор кода для разных языков программирования

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
Vim
Vim 9.2.0.0

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

Оценок пока нет
Godot Engine
Godot Engine 4.7.2

Игровой движок для создания компьютерных игр

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
Node.js
Node.js 24.18.0

Программная платформа для JavaScript

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
SoapUI
SoapUI 5.10.0

Программа для тестирования API и веб-сервисов

Оценок пока нет
Unreal Engine 5
Unreal Engine 5 5.8.0

Игровой движок для разработки визуального контента

Рейтинг 2,7 из 5 2,7