Subtitle Edit 5.3.0

Программа для создания и редактирования субтитров к видео

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 3 дня назад

Poedit 3.10

Программа для работы с файлами перевода и создания многоязычных версий программ

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 3 дня назад

GitHub Desktop 3.6.7

Программа для работы с веб-сервисом GitHub

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 4 дня назад

WinDbg 1.2610.1001.0

Программа для отладки программ и ОС

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 4 дня назад

LTspice 26.1.1.1

Программа для симуляции работы и анализа электрических схем

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 5 дней назад

Nicepage 8.7.6

Конструктор разных сайтов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 5 дней назад

Notepad++ 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 3 недели назад

MEmu 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 1 месяц назад

TablePlus 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 1 месяц назад

TeXstudio 4.9.8

Редактор кода для разных языков программирования

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 1 месяц назад

Vim 9.2.0.0

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

Оценок пока нет — 1 месяц назад

Godot Engine 4.7.2

Игровой движок для создания компьютерных игр

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 1 месяц назад

Node.js 24.18.0

Программная платформа для JavaScript

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 2 месяца назад

SoapUI 5.10.0

Программа для тестирования API и веб-сервисов

Оценок пока нет — 2 месяца назад

Unreal Engine 5 5.8.0

Игровой движок для разработки визуального контента