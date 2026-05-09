SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Access

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Access. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Access, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)