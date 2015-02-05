Microsoft Access – программа для создания и управления базами данных без применения инструментов программирования. Пакет Access включен в стандартный набор программ Microsoft Office и позволяет осуществлять следующие манипуляции с базами данных: создание, редактирование, обработка и обмен по локальной сети.

Интуитивно понятный интерфейс программы содержит панель главного меню, инструментарий, рабочую область и командную строку. Основные типы объектов, с которыми можно работать в Microsoft Access – это таблицы, формы, схемы, запросы и отчёты. Таблицы представляют основу для создания и обработки данных, а остальные объекты являются вспомогательными и применяются по специальному назначению.

Access – удобная в использовании программа для операций с небольшими и средними базами данных. Она находит свое активное применение в предприятиях, коммерческих организациях и образовательных учреждениях. Microsoft Access обеспечивает безопасность информации и предоставляет доступ к данным сразу нескольким людям: новые сведения станут известны одновременно всем залогиненным пользователям базы.