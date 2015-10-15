SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DBF Converter

В данном списке представлены программы для замены DBF Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

DBF Viewer 2000
DBF Viewer 2000

Версия 7.29

Программа для просмотра и редактирования DBF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DBF Manager
DBF Manager

Версия 2.58

Редактирование баз данных DBF

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)