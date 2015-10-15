DBF Manager – программа для хранения и редактирования баз данных DBF.

Мощные инструменты позволяют быстро обрабатывать данные любой сложности, а также изменять структуру таблиц без потери внесенных параметров. Кроме редактирования, программа DBF Manager предлагает гибкий поиск по табличным полям совместно с поиском индекса. При помощи специального менеджера можно создавать новые индексы и менять их порядок. Полученные результаты экспортируются в HTML.

Работа с программой облегчается благодаря простому и понятному интерфейсу.