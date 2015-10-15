DBF Converter — программа для конвертирования (в т.ч. и пакетного) данных формата DBF (Data Base File) в файлы различных форматов для просмотра в стандартных текстовых и табличных редакторах. Приложение является условно-бесплатным, позволяя в качестве ознакомления с возможностями производить конвертацию 50 первых строк DBF-файла.

Программа DBF Converter предназначена для работы во всех версиях ОС Windows, начиная с Win 95 и вплоть до новейшей версии Win 10 (полная поддержка разрядностей 32 и 64 bit). Русский язык приложением не поддерживается (перевод имеют лишь несколько кнопок управления).

Возможности DBF Converter

DBF Converter — узкоспециализированный программный продукт без всяких излишеств. Основная задача программы — преобразование DBF-файлов (один из самых распространенных форматов для хранения данных в СУБД) в форматы, которые могут быть открыты в более доступных для обычных пользователей текстовых и табличных редакторах.

Приложение DBF Converter позволяет конвертировать DBF-данные в файлы следующих форматов:

XLS и XLSX — электронные таблицы для редакторов Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc и других.

CSV и TSV — текстовые файлы для представленные табличных данных.

RTF — мета-теговые текстовые файлы, также позволяющие отображать табличные данные.

XML и HTML — наиболее популярные форматы файлов, основанные на соответствующих языках разметки.

SQL и SDF — файлы баз данных MySQL, Microsoft SQL Server Compact, SQL Server, Oracle и др.

PRG — формат файлов, использующиеся в программах автоматизированного проектирования (различные CAD) для представления входных табличных данных.

А также в специализированные DBF-форматы для последующего использования в системах Clipper, DB2K, VFP, FoxPro и других.

Одна из особенностей программы DBF Converter — простота использования. Для преобразования DBF-файлов пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:

Указать местоположение DBF-файла (или группы файлов).

Указать папку для сохранения результатов.

Выбрать формат сохранения файлов.

Выставить (при необходимости) дополнительные опции преобразования: пропуск пустых записей, сортировка данных и другие.

Конвертировать, кликнув по соответствующей кнопке.

Также программа поддерживает управление через консоль (командную строку) Windows. Список команд для консоли можно найти в справке (F1).