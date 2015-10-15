DBF Converter — программа для конвертирования (в т.ч. и пакетного) данных формата DBF (Data Base File) в файлы различных форматов для просмотра в стандартных текстовых и табличных редакторах. Приложение является условно-бесплатным, позволяя в качестве ознакомления с возможностями производить конвертацию 50 первых строк DBF-файла.
Программа DBF Converter предназначена для работы во всех версиях ОС Windows, начиная с Win 95 и вплоть до новейшей версии Win 10 (полная поддержка разрядностей 32 и 64 bit). Русский язык приложением не поддерживается (перевод имеют лишь несколько кнопок управления).
Возможности DBF Converter
DBF Converter — узкоспециализированный программный продукт без всяких излишеств. Основная задача программы — преобразование DBF-файлов (один из самых распространенных форматов для хранения данных в СУБД) в форматы, которые могут быть открыты в более доступных для обычных пользователей текстовых и табличных редакторах.
Приложение DBF Converter позволяет конвертировать DBF-данные в файлы следующих форматов:
- XLS и XLSX — электронные таблицы для редакторов Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc и других.
- CSV и TSV — текстовые файлы для представленные табличных данных.
- RTF — мета-теговые текстовые файлы, также позволяющие отображать табличные данные.
- XML и HTML — наиболее популярные форматы файлов, основанные на соответствующих языках разметки.
- SQL и SDF — файлы баз данных MySQL, Microsoft SQL Server Compact, SQL Server, Oracle и др.
- PRG — формат файлов, использующиеся в программах автоматизированного проектирования (различные CAD) для представления входных табличных данных.
- А также в специализированные DBF-форматы для последующего использования в системах Clipper, DB2K, VFP, FoxPro и других.
Одна из особенностей программы DBF Converter — простота использования. Для преобразования DBF-файлов пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:
- Указать местоположение DBF-файла (или группы файлов).
- Указать папку для сохранения результатов.
- Выбрать формат сохранения файлов.
- Выставить (при необходимости) дополнительные опции преобразования: пропуск пустых записей, сортировка данных и другие.
- Конвертировать, кликнув по соответствующей кнопке.
Также программа поддерживает управление через консоль (командную строку) Windows. Список команд для консоли можно найти в справке (F1).