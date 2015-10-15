SoftSalad СОФТСАЛАТ
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DBF Converter

DBF Converter

Программа для конвертирования DBF-файлов в табличные, текстовые и другие форматы

1,0 (1)
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Актуальная версия 5.71.0.0
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История изменений

Версия 5.71.0.0

Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

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