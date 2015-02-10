SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Астра Раскрой

В данном списке представлены программы для замены Астра Раскрой. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Астра Раскрой, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Planoplan
Planoplan

Версия 2.8.6

Программа для разработки дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
bCAD Мебель
bCAD Мебель

Версия 4.1.1428

САПР для моделирования мебельной продукции

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (7)
Дизайн Студия 3D 2010

Версия 1.0

Необходимые средства конструирования.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)