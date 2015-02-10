Дизайн – Студия 3D 2010 – легкая в использовании программа для создания предметов мебели и дизайна помещений. Утилита может создавать:
- новые предметы мебели с нуля;
- мебельные каталоги;
- дизайн жилых помещений и расстановку в нем мебели;
- полноценные отчеты по работе, в котором будут указаны не только габаритные размеры изделий, но и стоимость проведенных работ.
Никогда еще создание мебели не было таким простым и приятным. Благодаря программе "Дизайн – Студия 3D" эта задача выполняется в самые короткие сроки.