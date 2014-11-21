Астра Раскрой — программа, созданная для мебельных предприятий. Она предназначена для автоматического раскроя разных материалов, например, фанеры, ДВП, ДСП, стекла и металла. Утилиту ценят за экономное расходование материалов и отсутствие ошибок в расчетах.
Возможности программы Астра Раскрой:
- быстрое создание заказа для раскроя;
- расчет и сохранение мерных остатков;
- редактирование готовых и создание новых карт раскроя;
- получение и распечатка технической документации каждого раскроя;
- автоматизированный подсчет стоимости заказа;
- возможность импортировать данные из программы "Астра Конструктор Мебели".