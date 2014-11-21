Астра Раскрой — программа, созданная для мебельных предприятий. Она предназначена для автоматического раскроя разных материалов, например, фанеры, ДВП, ДСП, стекла и металла. Утилиту ценят за экономное расходование материалов и отсутствие ошибок в расчетах.

Возможности программы Астра Раскрой: