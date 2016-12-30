Samsung PC Studio — комплексное программное обеспечение от Samsung, которое поможет обеспечить взаимодействие мобильных устройств Samsung с компьютерами на базе Windows.

Программа больше не обновляется

Функции Samsung PC Studio

Совместимость. Программа работает со всеми основными версиями Windows, включая Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

Синхронизация данных. Обеспечивает непрерывную синхронизацию контактов, календаря, заметок и многих других данных между мобильным устройством и компьютером.

Передача файлов. Упрощенный процесс передачи мультимедийных файлов, таких как фотографии, музыка и видео.

Русскоязычный интерфейс. Полностью русифицированный интерфейс обеспечивает комфортное использование программы.

Как пользоваться Samsung PC Studio?

После установки и подключения мобильного устройства к компьютеру через USB-кабель или Bluetooth, SAMSUNG PC STUDIO автоматически определит устройство. С его помощью можно легко переносить файлы между устройствами, синхронизировать контакты и календарь, создавать резервные копии данных, управлять мультимедийными файлами и многим другим.

Samsung PC Studio — отличное решение для всех пользователей мобильных устройств Samsung, которые хотят максимально упростить процесс управления своими устройствами и обеспечить надежное и эффективное взаимодействие между устройством и компьютером. Этот инструмент обеспечивает не только возможность быстрой передачи данных, но и ряд других функций, которые сделают процесс управления устройством еще более комфортным.