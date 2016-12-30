Nokia Suite — официальное программное обеспечение от известного производителя мобильных устройств Nokia. Эта программа создана специально для обеспечения надежного и эффективного взаимодействия между компьютером и мобильными устройствами Nokia. Интерфейс программы переведен на русский язык.

Программа не поддерживается и не обновляется разработчиком. На нашем сайте размещена последняя работающая версия Nokia Suite.

Основные функции и возможности:

Синхронизация данных. С помощью Nokia Suite можно легко синхронизировать контакты, календарь, фотографии, музыку и видео между компьютером и телефоном.

Резервное копирование. Предоставляет возможность создавать резервные копии данных с телефона, что обеспечивает их безопасность и позволяет быстро восстановить информацию при необходимости.

Обновление ПО. Проверяет наличие доступных обновлений для устройства и позволяет устанавливать их, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность телефона.

Передача файлов. Упрощенный процесс передачи файлов между компьютером и мобильным устройством, будь то документы, музыка, видео или другие данные.

Интернет-соединение. Nokia Suite может использовать телефон как модем для предоставления интернет-соединения компьютеру.

Управление приложениями. Позволяет устанавливать, обновлять и удалять приложения на мобильном устройстве напрямую с компьютера.

Nokia Suite — решение для всех, кто использует мобильные устройства Nokia и хочет максимально упростить и оптимизировать взаимодействие телефона с компьютером.