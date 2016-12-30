SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Nokia PC Suite

Nokia PC Suite

Программа-клиент для телефонов Nokia

3,2 (21)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 7.1.180.94
Скачать 65 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 7.1.180.94

Оценки программы

3,2

21 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Nokia PC Suite

1 отзыв

Artum

Привет, Сай.мир
Нокиа писи сьют раньше помогал много проделывать операций. У меня были телефоны. Прошифки тоже можно смотреть с помощью этого приограммного обеспечения.