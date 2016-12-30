Nokia PC Suite - устаревшее программное обеспечение для синхронизации и обмена данными между вашим телефонами Nokia и персональным компьютером. На данный момент сама утилита Nokia PC Suite не поддерживается компание Nokia и последняя версия на данный момент ее 7.1.180.94. Утилита содержала наборы полезных драйверов для всех типов подключения телефона: Bluetooth, ИК-порт WLAN и USB-кабель.

Возможности Nokia PC Suite:

быстрая синхронизация телефона с персональным компьютером;

обмен любыми типами файлов;

просмотр, написание, редактирование и отправка SMS-сообщений через ПК;

функция резервного копирования данных мобильного устройства;

установка приложений Symbian и Java;

использование телефона как модема (при условии поддержки функции у устройства).

Nokia PC Suite поддерживает более 30 языков, включая русский язык и полностью бесплатная. Сейчас утилита не обновляется, ее заменила Nokia Suite от компании Microsoft, которая с недавних времен владеет компанией Nokia.

Скачать Nokia PC Suite с официального сайта уже не получится, потому что компания закрыла страницу поддержки приложения и информацию о нем.

Само приложение Nokia PC Suite легко устанавливается как на старые версии Windows XP, так и на современные Windows 7, 8, 10. Сложностей не возникает.

Список телефонов, которые поддерживает программа: Nokia 2112, Nokia 2115, Nokia 2115i, Nokia 2125, Nokia 2125i, Nokia 2126, Nokia 2126i, Nokia 2128i, Nokia 2270, Nokia 2272, Nokia 2280, Nokia 2285, Nokia 2323 Classic, Nokia 2330 Classic, Nokia 2365i, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3108, Nokia 3109 Classic, Nokia 3110 Classic, Nokia 3110 Evolve, Nokia 3120, Nokia 3120 Classic, Nokia 3125, nokia 3806, nokia 515 dual sim и многие другие.