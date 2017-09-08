SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Samsung PC Studio

В данном списке представлены программы для замены Samsung PC Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samsung PC Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Sony Ericsson PC Suite
Sony Ericsson PC Suite

Версия 5.009.00

Управление телефонами SonyEricsson с ПК

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Nokia PC Suite
Nokia PC Suite

Версия 7.1.180.94

Программа-клиент для телефонов Nokia

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Nokia Suite
Nokia Suite

Версия 3.8.54

Программа синхронизации Nokia с ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)