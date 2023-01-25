SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sound Normalizer

В данном списке представлены программы для замены Sound Normalizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Normalizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

MP3Gain
MP3Gain

Версия 1.2.5

Программа для пакетиной нормализации аудио (уменьшения и увеличения громкости аудио)

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)