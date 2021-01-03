Как выровнять громкость музыки — пакетная нормализация звука

При прослушивании музыки на компьютере или мобильных устройствах часто возникает такое явление, когда один или несколько треков звучат тише или, наоборот, громче в сравнении со всеми другими композициями в плейлисте. Это говорит о том, что уровень громкости, измеряемый в децибелах, у этих аудиофайлов ниже или выше, чем у остальных.

Чтобы привести уровень громкости у всех треков к единому значению, используют специальные программы для пакетной обработки аудио. Рассмотрим работу с некоторыми из них.

MP3Gain Бесплатная программа MP3Gain — хоть давно и не обновлявшаяся (где-то с 2010 года), но до сих пор актуальная программа, основное и единственное предназначение которой — пакетная нормализация звука (громкости) у аудиофайлов формата MP3 (другие не поддерживаются). У приложения предусмотрено несколько режимов выравнивания громкости. Рассмотрим наиболее интересный для нас режим, позволяющий привести уровень громкости у добавленных в обработку аудиофайлов к единому значению, заданного пользователем, в пределах от 75 до 105,9 децибел (dB): Добавляем в программу плейлист или папку, используя соответствующие кнопки. Установите желаемый уровень громкости в блоке ""Норма" громкости" в пределах от 75 до 105,9. По умолчанию здесь установлено ровно 89 децибел — уровень, признанный многими специалистами в качестве нормальной громкости для человеческого уха. Далее нужно запустить функцию анализа аудиофайлов, которая покажет, какие из добавленных треков подвергнуться клиппингу — возникновению искажений в звуке и возможной потере качества (но это не заметно, если у музыкальной композиции слишком высокая громкость имеет кратковременный характер). Выберите режим "Анализ Трек", затем нажмите на кнопку анализа. Отсортируйте список по столбцу "Уровень". Так можно будет увидеть разницу между наиболее громким и наиболее тихим треком в плейлисте. В столбце "Трек" приведено значение, на которое будет увеличена или уменьшена громкость у песен.

Треки, которые после анализа будут отмечены красным цветов и символом "Y" в столбцах "Клиппинг" или "Клип (Т)", подвергнуться клиппингу. Их можно удалить из списка обрабатываемых аудиофайлов, используя кнопку "Удалить файл(ы)", а затем обработать отдельно. Также можно изменять уровень децибелов до тех пор, пока клиппинг не исчезнет, но это не сработает при большой разнице уровней громкости у музыкальных композиций в плейлисте. Выберите режим нормализации "Тип Трек", нажмите соответствующую кнопку для запуска функции выравнивания звука. Дождитесь окончания процесса нормализации громкости — это может занять много времени (в зависимости от количества и размера файлов). Не торопитесь закрывать программу, т.к. она вносит изменения напрямую в аудиофайлы, не создавая никаких копий. Прослушайте обработанные треки. Если результат не устраивает, откройте меню "Изменить уровень" и запустите функцию "Отменить изменения уровня".

Звуковой Нормализатор (Sound Normalizer) Условно-бесплатная программа Звуковой Нормализатор — более современное решение пакетной нормализации уровня громкости. Программа поддерживает не только MP3, но и другие форматы аудио — MPGA, WAV/WAVE, FLAC/FLA, OGG, APE, AAC/MP4/M4A/M4B. Это условно-бесплатное приложение, позволяющее бесплатно выполнять групповую обработку аудиофайлов в количестве до 50 единиц одновременно. Среди прочих возможностей, присутствует и функция нормализации аудио, которая также позволяет выполнить параллельную конвертацию файлов из одного формата в другой. Для выравнивания громкости при помощи Звукового Нормализатора: В основном окне программы запустите функцию "Пакетный обработчик", затем выберите подходящий режим работы (в зависимости от формата обрабатываемых файлов) и нажмите кнопку "Хорошо": Перетащите аудиофайлы или папку с ними в открывшееся окно или используйте кнопки для их добавления. Откройте в нижней части окна программы вкладку "Пакетная проверка", затем нажмите кнопку "Проверить". Дождитесь окончания проверки уровня громкости у всех добавленных аудиофайлов. В этой же вкладке программа отобразит "Рекомендуемый максимальный уровень пакетной нормализации без срезов". Перейдите во вкладку "Пакетная нормализация". Можно сразу нажать кнопку "Нормализировать" — программа уменьшит/увеличит громкость аудио в соответствии с ранее выданным "Рекомендуемым уровнем". Если же отметить галочкой опцию "Нормализовать каждый файл по максимальному уровню без срезов", тогда громкость всего трека будет увеличена до пикового значения. При помощи ползунков эти уровни можно настроить вручную, причем для каждого канала по отдельности. Откройте вкладку "Пакетное преобразование". По умолчанию программа конвертирует файлы в WAV-формат. Установите напротив параметра "Выходной формат" значение "MP3". Вновь вертитесь во вкладку "Пакетная нормализация" и нажмите в ней кнопку "Нормализовать". Дождитесь окончания процесса.