SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Sound Normalizer

Sound Normalizer

Программа для пакетиной нормализации (изменения громкости) аудио

4,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.0
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История изменений

Версия 8.0

Полезные статьи

Как выровнять громкость музыки — пакетная нормализация звука
Как выровнять громкость музыки — пакетная нормализация звука

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Sound Normalizer

1 отзыв

Алексей

Программа вылетает при проверке треков.