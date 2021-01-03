Sound Normalizer (Звуковой нормализатор) — программа для нормализации (выравнивания громкости) и конвертации аудио со встроенным редактором различных типов метатегов. Приложение можно использовать как для поштучной, так и для пакетной обработки аудиофайлов.

Sound Normalizer — условно-бесплатная программа. Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка. Подходит программа для работы в среде Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит).

Пакетная нормализация аудио в Sound Normalizer

Основная функция программы Sound Normalizer — нормализация аудио. Приложение позволяет изменять у аудиофайлов интенсивность звука, измеряемую в децибелах, в большую и меньшую сторону. Причем функцию нормализации можно по отдельности применить к левому или к правому аудиоканалу.

В Sound Normalizer присутствует функция быстрого измерения интенсивности звука у аудио, благодаря которой пользователь может наглядно ознакомиться с величиной децибелов у всех добавленных в обработку файлов. Ее можно запустить до или после процесса нормализации. Во втором случае также дополнительно отразится уровень клиппинга (среза) аудио, являющийся показателем утраты качества аудио, что происходит в процессе принудительной «обрезки» или усиления аудиочастот.

Функция пакетной нормализации будет полезной для решения проблемы со слишком высокой или низкой громкостью у некоторых музыкальных композиций из одного и того же альбома (плейлиста). Ознакомившись с показателями мощности звука в каждом файле, пользователь сможет применить нормализацию только к отмеченным композициям в альбоме/плейлисте, чтобы приблизить их уровень громкости к уровню громкости остальных композиций.

Пакетное конвертирование аудио в Sound Normalizer

Программа Sound Normalizer позволяет конвертировать аудиофайлы различных форматов (FLAC/FLA, OGG, APE, AAC/MP4/M4A/M4B) в MP3 или WAV-формат. Качество выходных аудиофайлов можно тонко настроить.

Функцию конвертации можно применять параллельно с нормализацией аудио. Это удобно, когда все аудифайлы, отличающиеся форматами, из одного плейлиста необходимо привести к единому формату для последующего прослушивания на том или ином устройстве воспроизведения.

Редактирование метатегов в Sound Normalizer

Редактор метатегов программы Sound Normalizer может обрабатывать аудиофайлы только поштучно. Но данную функцию можно вызывать над любым файлом, добавленным в модуль пакетной нормализации/конвертирования до или после преобразования (либо вместо преобразования, т.к. внесенные в теги изменения сохраняются сразу же).

Редактор метатегов Sound Normalizer поддерживает такие типы аудиотегов, так ID3v1, ID3v2, теги Flac/OGG/MP4 и RIFF Info.

Ограничения бесплатной версии

Бесплатная версия Sound Normalizer не позволяет обрабатывать в режиме пакетной обработки более 50 аудиофайлов одновременно. Также имеется ограничение по времени использования программы — не более 30 дней с момента установки. Какие-либо функциональные ограничения отсутствуют.