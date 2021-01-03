MP3Gain — программа для пакетной нормализации аудио (выравнивания громкости). Это бесплатное приложение, подходящее для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Как пользоваться программой MP3Gain?

Программа MP3Gain предназначена для уменьшения или увеличения громкости группы аудиофайлов таким образом, чтобы в итоге уровень их громкости оказался примерно одинаковым. Это позволяет решить проблему, когда в одном и том же плейлисте некоторые музыкальные композиции, аудиокниги или любые другие типы аудио проигрываются ощутимо тише или громче остальных. После обработки в MP3Gain громкость всех добавленных в обработку аудиофайлов будет одинаковой или примерно одинаковой (зависит от выбранного режима нормализации звука).

В программе MP3Gain предусмотрено три режима нормализации аудио — «Трек», «Альбом» и «Константа»:

Режим «Трек» предусматривает корректировку громкости аудиофайлов до заданного пользователем уровня без учета громкости других композиций, добавленных на обработке. В этом режиме MP3Gain сначала рассчитывает уровень громкости для каждого файла индивидуально. Затем корректирует каждую композицию так, чтобы ее уровень громкости соответствовал заданной громкости. Например, 3 композиции с уровнями громкости 86, 91 и 89 дБ после обработки приобретут громкость, примерно равную 92-м децибелам (плюс-минус).

В режиме «Альбом» корректировка уровней громкости осуществляется с учетом такового у всех добавленных в обработку аудиокомпозиций. Разница громкостей при этом сохраняется. Применение режима «Альбом» практически то же самое, что увеличение/уменьшении громкости путем перемещения соответствующего ползунка у аудиопроигрывателя.

Режим «Константа» используется в случаях, когда уровень громкости и всех добавленных аудиофайлов следует привести к единому значению. Т.е. аудиокомпозиции с меньшим или большим уровнем громкости, чем задано пользователем, будут усилены или приглушены, соответственно.

В программе MP3Gain присутствует полезная функция, показывающая, будут ли обрабатываемые аудиофайлы подвержены клиппингу после процесса нормализации. Клиппинг — это искажения в звуке, возникающие при принудительном уменьшении или увеличении звуковых частот (именно это и происходит в процессе нормализации). Те композиции, что будут подвержены клиппингу, отмечаются программой символом «Y» в соответствующих столбцах.