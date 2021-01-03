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MP3Gain

MP3Gain

Программа для пакетиной нормализации аудио (уменьшения и увеличения громкости аудио)

4,2 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.2.5
Скачать 826 KB
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История изменений

Версия 1.2.5

Полезные статьи

Как выровнять громкость музыки — пакетная нормализация звука
Как выровнять громкость музыки — пакетная нормализация звука

Оценки программы

4,2

5 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о MP3Gain

1 отзыв

Наталья

Программа скачалась, но не открывается.