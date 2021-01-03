SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MP3Gain

В данном списке представлены программы для замены MP3Gain. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MP3Gain, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Sound Normalizer
Sound Normalizer

Версия 8.0

Программа для пакетиной нормализации (изменения громкости) аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)