SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Deckadance

В данном списке представлены программы для замены Deckadance. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Deckadance, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Rekordbox
Rekordbox

Версия 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)