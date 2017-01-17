Deckadance – программа для студийной обработки музыки, которая популярна среди диджеев. Она может быть установлена на ПК как самостоятельная программа или использоваться как плагин VST.
Основные характеристики и функции программы:
- Настройки микширования музыки.
- Применение спецэффектов к дорожкам.
- Изменение громкости на отдельных участках.
- Встроенная ритмотека.
- Поддержка VST позволяет использовать программу как дополнение в создании виртуальной студии.
Deckadance – это оперативная работа в сочетании с доступным интерфейсом. Программа отлично подходит для профессионалов и новичков в области диджеинга.