Deckadance – программа для студийной обработки музыки, которая популярна среди диджеев. Она может быть установлена на ПК как самостоятельная программа или использоваться как плагин VST.

Основные характеристики и функции программы:

Настройки микширования музыки.

Применение спецэффектов к дорожкам.

Изменение громкости на отдельных участках.

Встроенная ритмотека.

Поддержка VST позволяет использовать программу как дополнение в создании виртуальной студии.

Deckadance – это оперативная работа в сочетании с доступным интерфейсом. Программа отлично подходит для профессионалов и новичков в области диджеинга.