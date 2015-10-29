Movavi Video Converter – программа для конвертации видео и его редактирования. В инструменте доступна обработка более 150 форматов видеофайлов.
Функции редактора:
- Конвертация любого видео с высоким разрешением (Full HD).
- Поддержка Flash и HTML5.
- Конвертация аудиофайлов без установки кодеков.
- Сохранение видео, совместимого с любыми мобильными устройствами.
- Адаптация видео для PSP, Android, Galaxy, Xbox.
- Выбор настроек сохраняемого файла из множества готовых профилей.
- Скоростное изменения формата без потери качества.
- Обрезка, вырезка, нарезка видеофайлов.
- Групповая конвертация с использованием кодека H.264.
- Извлечение аудиодорожки с последующим сохранением в аудиоформате.
- Встроенный плеер для предпросмотра проекта.